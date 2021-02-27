الحلبوسي يؤكد دعم البرلمان للمجلس الاستشاري لمتابعة إعمار ذي قار

2021/02/27 | 00:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ان البرلمان سيتابع باهتمام وحرص عمل المجلس الاستشاري لمتابعة إعمار محافظة ذي قار، مثنيا على قرار رئيس الحكومة بتكليف أحد القادة الوطنيين المخلصين وهو الفريق عبد الغني الأسدي محافظا لإدارة الأزمة وإنهائها في المحافظة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، “ذي قار ..



مدينة التاريخ والحضارة والأدب والفن، يقلقنا ويحزننا ما يجري فيها من سقوط ضحايا وجرحا من أبنائها الكرام”، مبينا اننا “نقدر قرار رئيس الحكومة بتكليف أحد القادة الوطنيين المخلصين وهو الفريق عبد الغني الأسدي محافظا لإدارة الأزمة وإنهائها، وتشكيل مجلس الاستشاري لمتابعة إعمار المحافظة”.

واكد “سيتابع البرلمان باهتمام وحرص عمل هذا المجلس، وسنعمل لديمومة التواصل معهم ودعمهم، للخروج من مرحلة التوتر إلى استقرار ناجز وحقيقي”.

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