إنتاج النفط الأمريكي يتراجع في 2020 لأول مرة بـ4 سنوات

2021/02/27 | 00:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات في عام 2020، حيث أدى الوباء إلى تراجع الطلب العالمي على الخام.

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