النجباء تهدد مسؤولا عراقيا كبيرا

2021/02/27 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هدد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء علي الاسدي، الجمعة، وزير الخارجية فؤاد حسين، مؤكدا ان "من لم يتعلم أبجديات السياسة..



علمناه وأفهمناه لياقاتها".

وكتب الاسدي في تغريدة على تويتر، اليوم (26 شباط 2021)، انه "نعم أنت لا تفهم ما المقاومة، لأنك نطقتها ذات يوم وقلت نحن لسنا جزءا من العراق، حتى تشعر بأهمية الدفاع عن كرامته وتقدر الدماء التي سالت من أجله".

واضاف، ان "من لم يتعلم أبجديات السياسة وسياقاتها وهو على رأس دبلوماسية الدولة علمناه وأفهمناه لياقاتها، حتى يقف إجلالا ويتأدب حينما يتكلم عن المقاومة" على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد قال في وقت سابق بمقابلة متلفزة إنه "لا يوجد مقاومة في العراق، من يقاوم الحكومة العراقية، هم إرهابيون وليسوا مقاومة، مقاومة ضد من؟ من تحارب؟ ومن تقاوم؟ هذه دولة ديمقراطية، ويمكن الذهاب إلى البرلمان والتحدث هنالك".

ا.ح

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