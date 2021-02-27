الحلبوسي يعلق على تعيين الاسدي محافظا لذي قار

2021/02/27 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الجمعة، نقدر قرار رئيس الحكومة بتكليف عبدالغني الاسدي محافظا لادارة الازمة وانهائها.

جاء ذلك في تغريدة للحلبوسي اليوم، (26 شباط 2021)، وفيما يلي نصها:-

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اصدر سلسلة قرارات عاجلة بشان محافظة ذي قار من بينها تعيين عبدالغني الاسدي لإدارة شؤون المحافظة.

وذكر مصدر حكومي اليوم (26 شباط 2021)، انه "بأوامر من رئيس الوزراء الكاظمي تم تكليف عبدالغني الاسدي لإدارة شؤون محافظة ذي قار وتشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين".

واضاف، انه "اوعز بتشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة اعمار المحافظة واطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل والمشاكل العالقة".

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