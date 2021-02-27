2021/02/27 | 00:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الحبوبي" ترفض تنصيب الأسدي محافظاً لذي قار "ولو لساعة واحدة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/27 | 00:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الحبوبي" ترفض تنصيب الأسدي محافظاً لذي قار "ولو لساعة واحدة") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الحبوبي" ترفض تنصيب الأسدي محافظاً لذي قار "ولو لساعة واحدة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).