اتصال هاتفي بين الكاظمي وولي العهد السعودي

2021/02/27 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يطمئن هاتفيًا على صحة ولي العهد السعودي.....

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إتصالًا هاتفيّا مع سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.

وأطمئن سيادته خلال الإتصال الهاتفي، على صحّة سمو ولي العهد على إثر العملية الجراحية التي أجريت له، متمنّيا له تمام التعافي والشفاء.

وعبّر سمو الأمير بن سلمان من جانبه، عن شكره وامتنانه للسيد الكاظمي، كما أكّد على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وعالي تقديره للعراق حكومة وشعبًا.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 26 شباط 2012

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