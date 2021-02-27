العامري يطالب الكاظمي بالتحقيق في الضربة الأمريكية التي وقعت الليلة قبل الماضية في الحدود العراقية السورية

2021/02/27 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ طالب زعيم تحالف الفتح هادي العامري رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الضربة الأمريكية التي وقعت الليلة قبل الماضية في الحدود العراقية السورية.وقال في بيان : لقد دلت المعلومات المتوفرة لدينا على أن ذلك استهداف لقوات الحشد الشعبي المتمركزة في الحدود العراقية_السورية وليس كما تدّعي وزارة الدفاع الأمريكية بأنه استهداف لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية في الأراضي السورية ، كما طالب رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الرواية الأمريكية التي تدّعي أن هناك تعاوناً تمّ بين الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الأمريكية لتحقيق هذه الضربة ، وهذا تصريح خطير لزعزعة الوحدة والانسجام بين الأجهزة الأمنية ، وللضرورة القصوى والأهمية الوطنية ننتظر الكشف عن نتائج هذا التحقيق لكي يطلع شعبنا العزيز على ما يجري./انتهى9

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