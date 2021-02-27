مصدر حكومي : محافظ ذي قار كتب استقالته بعد ان ابلغه الكاظمي رسميا بانهاء تكليفه واقالته

2021/02/27 | 00:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر حكومي :" ان محافظ ذي قار ناظم الوائلي كتب استقالته بعد ان ابلغه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسميا بانهاء تكليفه واقالته "./انتهى9

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