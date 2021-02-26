"ثمن باهظ".. مسؤولون يكشفون سبب رفض بايدن "معاقبة" ولي العهد السعودي

2021/02/27 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن لن يعاقب ولي العهد السعودي، على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين.

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