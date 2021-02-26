الشيخ جمال الضاري: استمرار سياسة قمع ‫المتظاهرين‬ في ‫الناصرية‬ يولد أزمات كبيرة للبلاد

2021/02/27 | 00:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: الأمين العام استمرار سياسة قمع ‫المتظاهرين‬ في ‫الناصرية‬ يولد أزمات كبيرة للبلاد، على حكومة السيد مصطفى الكاظمي ان تتخذ إجراءات حقيقية وتحاسب الذين استخدموا الرصاص الحي ضد المدنيين الأبرياء، وان لا تكتفي بتشكيل لجان تحقيق ورقية كسابقاتها التي لم تكشف لنا قتلة ‫ثوار تشرين‬ وتقتص منهم.

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