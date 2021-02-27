تكليف عبد الغني الاسدي لادارة شؤون ذي قار

2021/02/27 | 00:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار كلف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الاسدي، الجمعة، لادارة شؤون محافظة ذي قار.وقال مصدر مطلع، انه “تم تكليف عبد الغني الاسدي لادارة شؤون محافظة ذي قار”.وأوضح المصدر، ان “التكليف جاء بالاضافة إلى مهامه كرئيس لجهاز الأمن الوطني”.

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