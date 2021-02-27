الدفاع الأميركية تكشف عن السلاح المستخدم في الهجوم على ’فصائل مسلحة’ في سوريا

2021/02/27 | 00:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قالت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، إن واشنطن لا تريد تدهور الوضع الأمني فى المنطقة ولكن لديها التزام بحماية شعبنا ومصالحنا وشركائنا. وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، خلال الايجاز اليومي لها، أن “الغارة الأمريكية على سوريا استهدفت ميليشيات شيعية نعتقد أنها متورطة بهجمات استهدفت أمريكيين وشركاء لنا في العراق”. ولفتت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى …

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