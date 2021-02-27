محققة الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي تدعو واشنطن إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي

2021/02/27 | 00:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المقررة الأممية المعنية بحالات

الإعدام خارج نطاق القضاء، أنييس

كالامار، الولايات المتحدة إلى فرض

عقوبات على ولي العهد السعودي تستهدف

أصوله الشخصية وأيضا مشاركاته الدولية.

كما دعت أنييس كالامار أم

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