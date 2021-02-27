تحالف الفتح يطالب بالتحقيق بشأن الضربة الأميركية ضد فصائل مسلحة في سوريا

2021/02/27 | 00:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب تحالف الفتح، الجمعة، رئيس الحكومة بفتح تحقيق بشأن الاستهداف الأميركي لفصائل مسلحة، في سوريا.

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وقال تحالف الفتح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 شباط 2021): "نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الضربة الأمريكية التي وقعت الليلة الماضية في الحدود العراقية السورية".

وأضاف"دلت المعلومات المتوفرة لدينا على أن ذلك استهداف لقوات الحشد الشعبي المتمركزة في الحدود العراقية_السورية وليس كما تدّعي وزارة الدفاع الأمريكية بأنه استهداف لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية في الأراضي السورية".

وتابع، "كما نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الرواية الأمريكية التي تدّعي أن هناك تعاوناً تمّ بين الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الأمريكية لتحقيق هذه الضربة، وهذا تصريح خطير لزعزعة الوحدة والانسجام بين الأجهزة الأمنية، وللضرورة القصوى والأهمية الوطنية ننتظر الكشف عن نتائج هذا التحقيق لكي يطلع شعبنا العزيز على ما يجري".

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