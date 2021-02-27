ناشطو النجف يتجمعون لاستقبال جثامين شهداء الناصرية

2021/02/27 | 00:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ تجمع العشرات من الناشطين والمحتجين الشباب في النجف ، بعد منتصف الليل، في ساحة ثورة العشرين -ساحة المجسرات- استعدادا لاستقبال جثامين الشهداء من المتظاهرين المحتجين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الدامية في الناصرية ./انتهى

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