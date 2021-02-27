الخارجية السعودية تعلق على التقرير الأميركي حول مقتل خاشقجي

2021/02/27 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الخارجية السعودية ما جاء في تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واصفة إياه بـ"المؤسف" ويتضمن "استنتاجات خاطئة".

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