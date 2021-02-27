وزير الري المصري السابق لـ (الزمان): الولايات المتحدة كانت داعما لأثيوبيا في ملف سد النهضة

2021/02/27 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة أثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬بعدم‭ ‬ربط‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بموقف‭ ‬أثيوبيا‭ ‬من‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬داخل‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ترامب‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬تفهما‭ ‬وتأييدا‭ ‬للموقف‭ ‬المصري‭ ‬بحسب‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬د‭.‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العاطي‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ […]

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