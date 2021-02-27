الأزهر في اشتباك مع (معركة) قانون الاحوال الشخصية

2021/02/27 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬الزمان اشتعلت‭ ‬معركة‭ ‬حامية‭ ‬الوطيس‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬بسبب‭ ‬قانون‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬المقبل‭ ‬لمناقشته‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وسط‭ ‬أنباء‭ ‬تؤكد‭ ‬إعداد‭ ‬البرلمانيين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬والذي‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬أنه‭ ‬انحاز‭ ‬إلى‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬كل‭ ‬النائبات‭ .[…]

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