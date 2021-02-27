2021/02/27 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭)-‬الزمان تبنّى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬بالإجماع‭ ‬قرارا‭ ‬أعدته‭ ‬بريطانيا‭ ‬يحضّ‭ ‬على‭ ‬التوزيع‭ ‬المنصف‭ ‬للقاحات‭ ‬المضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وفق‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭.‬ ويدعو‭ ‬القرار،‭ ‬وهو‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬يتبّناه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬حول‭ ‬الجائحة،‭ ‬إلى‭ ‬التضامن‭ ‬وإلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬النزاعات‭ ‬الدائرة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لتعزيز‭ ‬التصدي‭ ‬للفيروس‭ ‬وحملات‭ ‬التلقيح‭ ‬المضادة‭ ‬له‭.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن يتبنى قرار التوزيع المنصف للقاحات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن يتبنى قرار التوزيع المنصف للقاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).