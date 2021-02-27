أزمة خلايا الأزمة في مواجهة الأزمات

2021/02/27 | 01:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

حكوماتنا المتعاقبة تعملُ وفق مبدأ

عاجز، وقاصر، وغير كفوء، هو مبدأ ردّ

الفعل، وتتغاضى (بل وتعجز) عن معالجة

الأسباب.

نتعرَضُّ لتهديدٍ إرهابيّ، فنعلنُ منع

التجوّل.



نتعر

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