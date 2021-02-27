السفلة يقتلون شباب الناصرية - جلال الصباغ

2021/02/27 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ مجرمي الاسلام السياسي ومليشياتهم ومكافحة الشغب يرتكبون مجزرة جديدة في الناصرية، ويقتلون شبابها بدم بارد، لا جديد في اساليب السلطة انهم مجموعة من القتلة والرعاع الذين تسلطوا على رقاب الجماهير بدعم أمريكي ايراني.



العشرات من القتلى والجرحى فقط لأنهم ارادوا عملا وحياة تليق بالبشر، عشرات الشباب يقتلون لتعيش عمائم التخلف والهمجية والانحطاط، تعسا لهذا الزمان التعس الذي نعيش فيه تحت رحمة هؤلاء.





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