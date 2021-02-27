حمدوك! أكلت يوم أكل الثور الأبيض - بثينة تروس

2021/02/27 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس طالعتنا الأخبار (بسقوط) العالم بروفيسور محمد الأمين التوم في (امتحان) الفحص الأمني وعدم اجتيازه! ولذلك تم استبعاد تعيين وزير التربية والتعليم السابق، وان المجلس السيادي هو الذي يحق له طلب ( الفيش) من الوزراء المرشحين لتولي الوزارات، واذا وجدت شبهه جنائية، له حق التحقيق معهم! ومن أعجب الأمور حتي مجلس الشركاء حديث التكوين! ذاك المجلس الذي لم تأتي به الثورة وتم قبوله بعد لأي! يتدخل في تعيين الوز ......





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