التجميل في سوق العدم 2 - فاتن نور

2021/02/27 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور (Body dysmorphic disorder) أو اضطراب تشوه الجسم.



وهو من الاضطرابات العقلية.



أعراضه هي التركيز الشديد على المظهر وعيوب الجسد الصغيرة، المحسوسة والمتخيلة.



والتفكير بها دون توقف.



والسعي إلى الكمال عبر مراكز التجميل.



أرجو أن لا يكون الكثير من أهل الأرض مصابين به، فثمة هوس بالتجميل يثير القلق.وبعد..



لماذا نستثني الدماغ وهو أهم أعضاء الجسد، ولا نسعى بنفس الاندفاع والحماس، إلى تجميله بالعلم والمعرفة ......





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