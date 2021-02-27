محدث.. الأسهم الأمريكية تتراجع بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

2021/02/27 | 01:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف تسارع التضخم، لتسجل خسائر أسبوعية، لكنها ارتفعت خلال فبراير/ شباط

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