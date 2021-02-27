العامري يعلق على الضربة الاميريكية ويدعو الكاظمي بالتحرك

2021/02/27 | 01:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب زعيم تحالف الفتح هادي العامري رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الضربة الأمريكية التي وقعت الليلة قبل الماضية في الحدود العراقية السورية.

وقال العامري في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه (27 شباط 2021)، ان "المعلومات المتوفرة لدينا هو استهداف لقوات الحشد الشعبي المتمركزة في الحدود العراقية السورية وليس كما تدعي وزارة الدفاع الامريكية استهداف لفصائل المقاومة الاسلامية العراقية في الاراضي السورية".

ودعا، الكاظمي إلى "التحقيق في الرواية الامريكية التي تدعي ان هناك تعاون تم بين الحكومة العراقية وبين وزارة الدفاع الامريكية لتحقيق هذه الضربة"، مبينا إلى "خطورة مثل هكذا لزعزعة الوحدة والانسجام بين الاجهزة الامنية".

وتابع العامري "ننتظر نتائج التحقيق المنشود من الحكومة لبيان حقيقة الامر امام الشعب العراقي وسيادته".

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