2021/02/27 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬تؤكد‭ ‬مقتل‭ ‬عنصر‭ ‬لها‭..‬والفتح‭:‬30‭ ‬قتيلاً‭ ‬وجريحاً بيروت‭- ‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ -‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬الجمعة‭ ‬إنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعثت‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيها‮»‬‭ ‬بشنها‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬فصائل‭ ‬تدعمها‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭.‬ وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬جين‭ ‬ساكي‭ ‬إنّ‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬‮«‬يبعث‭ ‬رسالة‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيها‭ ‬بأنه‭ ‬سيتحرك‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفي‭ ‬عراقي‭ ‬لوجود‭ ‬تنسيق‭ ‬استخباري في‭ ‬الضربة‭ ‬الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفي‭ ‬عراقي‭ ‬لوجود‭ ‬تنسيق‭ ‬استخباري في‭ ‬الضربة‭ ‬الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).