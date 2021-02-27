2021/02/27 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتائب حزب الله تؤكد مقتل عنصر لها..
والفتح:30 قتيلاً وجريحاً بيروت- واشنطن- مرسي ابو طوق -الزمان قال البيت الأبيض الجمعة إنّ الولايات المتحدة بعثت «رسالة لا لبس فيها» بشنها غارات جوية على فصائل تدعمها من إيران في شرق سوريا. وقالت المتحدثة جين ساكي إنّ الرئيس جو بايدن «يبعث رسالة لا لبس فيها بأنه سيتحرك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفي عراقي لوجود تنسيق استخباري في الضربة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والفتح:30 قتيلاً وجريحاً بيروت- واشنطن- مرسي ابو طوق -الزمان قال البيت الأبيض الجمعة إنّ الولايات المتحدة بعثت «رسالة لا لبس فيها» بشنها غارات جوية على فصائل تدعمها من إيران في شرق سوريا. وقالت المتحدثة جين ساكي إنّ الرئيس جو بايدن «يبعث رسالة لا لبس فيها بأنه سيتحرك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفي عراقي لوجود تنسيق استخباري في الضربة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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