الرد الأمريكي خارج الهدف

2021/02/27 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تبدو المعادلة واضحة في انّ واشنطن سترد على قصف المليشيات لسفارتها أو قواتها في القواعد العراقية عبر جوانب لا تثير التصعيد داخل العراق، كونها عمليات تستهدف المليشيات في سوريا. التعليقات الامريكية حول انّ الرد الأخير هو صغير لا يريد توسيع دائرة المواجهة يوحي بأنّ قراءة واشنطن غير مكتملة ، بل انَّ مجال […]

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