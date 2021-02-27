2021/02/27 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الناصرية (العراق)-الزمان قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الجمعة خلال صدامات مع قوات الأمن في مدينة الناصرية في جنوب العراق، وفق ما أفادت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية. ويأتي سقوط القتلى بعد أسبوع من أعمال العنف في الناصرية التي أسفرت عن مقتل خمسة متظاهرين، معظمهم من الشباب، وجرح العشرات.
وقال مصدر في المتظاهرين «المحتجين في ذي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 متظاهرين في اشتباكات الناصرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مصدر في المتظاهرين «المحتجين في ذي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 متظاهرين في اشتباكات الناصرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 متظاهرين في اشتباكات الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).