مقتل 3 متظاهرين في اشتباكات الناصرية

2021/02/27 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية‭ (‬العراق‭)-‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬متظاهرين‭ ‬بالرصاص‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬صدامات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭.‬ ويأتي‭ ‬سقوط‭ ‬القتلى‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬متظاهرين،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬وجرح‭ ‬العشرات‭.‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬المتظاهرين‭ ‬‮«‬المحتجين‭ ‬في‭ ‬ذي‭ […]

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