تقرير: فريق بايدن يبحث وقف مبيعات أسلحة

2021/02/27 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظر إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية، والمرتبطة بمخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، بينما تحد من المبيعات العسكرية المستقبلية لتقتصر على الأسلحة "الدفاعية"، في الوقت الذي تعيد واشنطن فيه تقييم علاقاتها مع المملكة.

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