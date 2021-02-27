الكاظمي: تعيين محافظ لذي قار وفتح تحقيق بأحداثها الأخيرة هو مقدمة لحملة كبرى بالمحافظة - عاجل

2021/02/27 | 01:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان........

يؤكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار ، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة ، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة.

واهاب سيادته باهالي محافظة ذي قار الحبيبة وعشائرها الكريمة، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة.

واضاف السيد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار السيد عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها.

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