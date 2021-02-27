بلينكن: نود تغييرا وليس

2021/02/27 | 01:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات للصحفيين، الجمعة، إن الولايات المتحدة اتخذت الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، من أجل "منع تصرفات مستقبلية مماثلة للسعودية" بعد نشر تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأميركية الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان "أجاز" عملية اغتياله

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