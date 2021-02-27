2021/02/27 | 01:49 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة

الكاظمي: نهيب بأهالي محافظة ذي قار وعشائرها الكريمة المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للإدارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة أهالي المحافظة

الكاظمي: الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة وتقديم الخدمات لمواطنيها

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