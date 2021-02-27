فرنسيس المراش واحد من أبرز النهضويين الشوام - ماهر الشريف

2021/02/27 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف لم يحظّ فرنسيس المراش (1836-1874) ابن مدينة حلب بالشهرة التي حظي بها البساتنة أو فارس الشدياق، وذلك على الرغم من عمق أفكاره الفلسفية ونزعته الديمقراطية؛ ومع أن حياته كانت قصيرة، إلا أنه خلف لنا مؤلفين يحتلان مكانة متميزة في تراث رواد النهضة العرب، هما: "غابة الحق"، و"مشهد الأحوال".تميّز فرنسيس المراش بتواضعه واعتقاده بنسبية الحقيقة، إذ هو اعترف في مقدمة كتابه: "مرآة الحسناء"، ب ......





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