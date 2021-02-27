ألا هبوّا وانزلوا إلى الشوارع - امال قرامي

2021/02/27 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي ينهض الشارع بوظائف مختلفة: فهو فضاء مادي يعكس تنظيما هندسيا وأنماطا معمارية متعددة تيسّر معيش الناس وقضاء حوائجهم، وهو فضـاء اجتمـاعيّتتحقّق فيه المجتمعيّة La sociabilité وتنمو فيه العلاقات التبادية وتتأسس فيه التجارب وتنفّذ فيه قرارات النبذ والعزل وغيرها.



والشارع بما هو فضاء للاستعراض ، والتعبير عن الفرح والفخر والاعتزاز...



قد يتحوّل في فترات تاريخيّة محدّدة، إلى فضاء للاحتجاج وممارسة ......





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