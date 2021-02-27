هل ستستطيع البلدان العربية اللحاق بالمستقبل الجديد للثورات ؟ 6/1: التاريخ ليس له زائدة دودية. - محمد رؤوف حامد

2021/02/27 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_رؤوف_حامد تمهيد:قد يرى البعض فى هذا التساؤل بعضا من الخيال أو المثالية، غير أن المستقبل الجديد للثورات، والتعامل معه بالإستشراف، وبقدر من الرصد، كان قد بدأ بالفعل منذ سنوات (م.



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حامد – مستقبل جديد للثورات: ثورة المفكرين – الحوار المتمدن – العدد 3991- 2/2/2013 ، ثم "الأمريكيون يقتربون من المسار المستقبلى للثورات" – الحوار المتمدن – 5340 – 11/11/ 2016 ، ثم "مابعد الشعبوية: الأمريكيون يقتربون أكثر من ال ......





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