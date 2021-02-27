الكاظمي: تعيين محافظ لذي قار وفتح تحقيق بأحداثها الأخيرة هو مقدمة لحملة كبرى

2021/02/27 | 02:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن تعيين محافظ لذي قار وفتح تحقيق بأحداثها الأخيرة هو مقدمة لحملة كبرى في إعمار المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يؤكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة ، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة".

واهاب الكاظمي، بحسب البيان، بـ "اهالي محافظة ذي قار الحبيبة وعشائرها الكريمة، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة".

واضاف ان "الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها".

وكان الكاظمي قد كلف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، بإدارة المحافظة، إثر استقالة المحافظ ناظم الوائلي، على خلفية الأحداث الأخيرة والتظاهرات التي شهدتها الناصرية.

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