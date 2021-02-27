الدبلوماسية خيار بايدن... ماذا عن إيران؟

2021/02/27 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإدارة الأميريكية تجدد استعدادها للعودة لطاولة الحوار مع إيران..هل ستستجيب طهران لدعوتها؟

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