2021/02/27 | 02:20 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإدارة الأميريكية تجدد استعدادها للعودة لطاولة الحوار مع إيران..
هل ستستجيب طهران لدعوتها؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدبلوماسية خيار بايدن... ماذا عن إيران؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هل ستستجيب طهران لدعوتها؟
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدبلوماسية خيار بايدن... ماذا عن إيران؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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