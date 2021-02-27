الكاظمي : الحكومة ستقدم كل الدعم للاسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع ذي قار / موسع

2021/02/27 | 02:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي :" ان الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الاسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة".وقال الكاظمي في بيان لمكتبه الاعلامي :" ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار ، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الاخيرة ، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة".واهاب باهالي محافظة ذي قار الحبيبة وعشائرها الكريمة، الاسهام في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المحافظة .واضاف رئيس مجلس الوزراء :" ان الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الاسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها "./ انتهى2

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