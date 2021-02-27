الكاظمي يهيب باهالي ذي قار الاسهام بالتهدئة لمنح الفرصة للادارة الجديدة للقيام بمهامها

2021/02/27 | 02:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اهاب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باهالي ذي قار وعشائرها الاسهام في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة المحافظة ./ انتهى2

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