الكاظمي: الإجراءات الأخيرة بخصوص ذي قار تمثل مقدمة للشروع بحملة كبرى لإعمار المحافظة

2021/02/27 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الصباح

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة.

وفي ما يلي نص بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:

يؤكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ان الاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار ، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الاحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لاعمار المحافظة.

واهاب رئيس الوزراء باهالي محافظة ذي قار الحبيبة وعشائرها الكريمة، المساهمة في التهدئة لمنح الفرصة الكافية للادارة الجديدة للقيام بمهامها في خدمة اهالي المدينة.

واضاف رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار عبد الغني الأسدي والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها.

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