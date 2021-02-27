البلاد تترقب وصول الدفعة الأولى من لقاح «كورونا»

2021/02/27 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: هدى العزاوي

تترقَّب الأوساط الصحيَّة والرسميَّة والشعبيَّة في عموم البلاد وصول الدفعة الأولى من لقاحات “كورونا”، وبينما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنَّ طائرة القوة الجويَّة ستطير إلى الصين للحصول على الوجبة الأولى من اللقاحات، حذَّرت وزارة الصحة وأمانة مجلس الوزراء من حملة مضادَّة وشائعات تشكِّك بمدى فاعليَّة اللقاح المرتقب في الوقاية من الفيروس.

مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي، أكد في حديث لـ”الصباح” أنَّ “جميع الدول تتسابق من أجل الحصول على اللقاح، وأنَّ هناك 263 مليون شخص ملقح حول العالم، لذا فإنَّ ما يتداوله البعض عن عدم نجاح اللقاح والتشكيك به، أمر غير صحيح، كما لا يمكن أنْ ننفي عدم نجاحه إذا لم تكن هناك بحوث علميَّة تجرى على أشخاص لتجربة اللقاح، لذا في الوقت الحاضر لا توجد بحوث تثبت عدم إمكانيَّة نجاح اللقاح».



وبيَّن الحلفي أنَّ “اللقاح الذي سيصل خلال أيام، هو لقاح (أسترازينيكا) البريطاني، ولم يتم تحديد الكميَّة على وجه الدقة».



عضو خليَّة الأزمة لصحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى “فاطمة الزهراء” الدكتور عباس الحسيني أوضح أنَّ “وزارة الصحة تعاقدت مع أكثر من جهة بشكل مقصود لأجل الحصول على اللقاح».

وأضاف في حديث لـ”الصباح” أنَّ “العراق هو من أولى الدول التي سعت للحصول على اللقاح، ويمكن لهذا اللقاح أنْ يكون بمثابة حماية للمواطنين ويعزِّز الجانب الوقائي في المجتمع، وهذا لا يعني الاستغناء عن الإجراءات الوقائيَّة المتعلقة بالكمامات والتباعد الاجتماعي».

ولفت الحسيني إلى أنَّ “الحالات التي ستتلقَّى اللقاح ستتمّ متابعتها، إذ ستأخذ الجرعة الأولى ومن ثم الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع، وستجري متابعة الحالات ومدى استجابتها”، منبهاً على أنَّ “ما يجري تداوله عن عدم فاعليَّة اللقاح، عارٍ عن الصحة إذا لم يتم إثبات ذلك وفق بحوث علميَّة، وإلى الآن لا توجد بحوث تؤكد عدم فاعليَّة اللقاح».

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