2021/02/27 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

شكَّلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فرقاً تفتيشيَّة جوَّالة مهمتها رصد شركات القطاع الخاص التي تسرِّح العاملين خلال مدة الحظر الصحي لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّها.

وبيَّن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض لـ”الصباح” أنَّ “الفرق التفتيشيَّة الجوَّالة، مهمتها متابعة تطبيق أصحاب تلك الشركات تعليمات عدم تسريح العاملين بصفة أجرٍ يومي للحفاظ على فرصة عملهم”، منبهاً على أنَّها “ستسجِّل الملاحظات ضدّ المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقهم».

وأشار إلى أنَّ “الوزارة تعمل على الاتجاه المعاكس بهذا الجانب، أي توفير فرص عمل للعاطلين بما يُسهم في تقليل نسب البطالة في المجتمع”، مشدداً على أنَّ الوزارة “ضد أيِّ خطوة لا تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة العاملين بالأجر اليومي في شركات القطاع الخاص». وكشف باهض عن “تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي شكاوى العاملين بالقطاع الخاص، كما أنَّ هناك فريقاً مختصاً بالإجابة عن الاتصالات من قبل العاملين، من أجل الوصول مباشرةً إلى مكان العمل حال تسجيل أي ملاحظات سلبيَّة بحقِّ صاحب العمل ضد العاملين به».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجان حكوميَّة لمحاسبة من يُسرِّح العاملين ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجان حكوميَّة لمحاسبة من يُسرِّح العاملين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).