لجنة خبراء أميركية توصي بالترخيص لاستخدام لقاح

2021/02/27 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت لجنة من خبراء الصحة الفيدراليين الأميركيين، الجمعة، لصالح الترخيص باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تطوره شركة "جونسون آند جونسون"، وقالت إنه أظهر "قدرة على العمل بأمان"، ونصحت باستخدامه في الولايات المتحدة

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