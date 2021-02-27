عقيلة صالح يحدد موعد التصويت على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

2021/02/27 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الإثنين 8 مارس القادم، ليكون موعدا لعقد جلسة في مدينة سرت للتصويت على منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة

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