محنة الصحافة في مجتمعاتنا - عبدالله عطية شناوة

2021/02/27 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة حتى ستينات القرن الماضي كانت الجهة التي تشرف على عمل الصحافة في بلداننا، هي وزارة الإرشاد.



اي الوزارة المكلفة بارشاد المواطن الى سواء السبيل ليكون ((فردا صالحا)) مخلصا لملكة أو رئيسه، ومتمسكا بالدين والأخلاق والعادات والتقاليد.



لكن لسبب ما، ربما يرتبط بضغط مفاهيم العصر، ومنها حرية الصحافة والفكر والمعتقد، غيرت البلدان العربية، تباعا، تسمية تلك الجهة، الى وزارة الإعلام.



لكن مهام الصحافة ظلت في عرفه ......





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