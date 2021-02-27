بعد الضربات الأميركية في سوريا.. بايدن لإيران:

2021/02/27 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، حو بايدن، في تصريحات له، الجمعة، من تكساس، إن الضربات الجوية الأميركية الأخيرة في شرق سوريا يجب أن تنظر إليها إيران على أنها تحذير

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