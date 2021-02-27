أمنيستي: إعدامات برصاص قوات الأمن في الناصرية.. وإفلات من العقاب

2021/02/27 | 04:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وثقت منظمة العفو الدولي، "انتهاكات وعمليات قتل وإطلاق نار" على المتظاهرين في الناصرية خلفت 8 قتلى وعشرات الجرحى، فيما قالت إنّ الحكومة ما تزال "صامتة".

وقالت المنظمة، إنّ الناصرية شهدت على مدى خمسة أيام "قمعًا عنيفًا للاحتجاجات مما أدى إلى وفاة 8 أشخاص حتى الآن وإصابة أكثر من 250 آخرين.



نحن منزعجون بشكل لا يصدق من القمع المتزايد والصمت من قبل الحكومة".

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الكاظمي يلعب ورقة الأسدي والناصرية تغلي

وذكرت المنظمة نقلاً عن شهود، أنّ "قوات مكافحة الشغب والطوارئ في الناصرية تستخدم الرصاص الحي الموجه مباشرة إلى المتظاهرين، فضلاً عن الغاز المسيل للدموع".

وقال "شاهد على مقتل متظاهر في الناصرية"، "كانوا [قوات الأمن] على بعد أمتار منه، وأطلقوا النار عليه في رأسه، إذا أرادوه، فلماذا لا يعتقلونه فقط؟"، مؤكدًا "استمرار قوات الأمن في قتل وإصابة المتظاهرين دون عقاب".

فيما قال شاهد آخر لمنظمة العفو الدولية، إنّ "المستشفيات اكتظت بالجرحى، وبعضهم يعالج في مواقف السيارات، ويسعى بعضهم للحصول على المساعدة خارج المرافق الطبية خوفًا من الاعتقال".

وأكّد المنظمة الدولية، التحقق من مقاطع فيديو من الناصرية "تحتوي على صوت واضح لإطلاق النار وتظهر الشرطة وهي تطلق النار وكذلك المتظاهرين القتلى في الشوارع".

ووجهت المنظمة انتقادًا لاذعًا إلى حكومة مصطفى الكاظمي، وقالت إنّ الحكومة "فشلت مرارًا وتكرارًا في التصدي للإفلات من العقاب مقابل مقتل المتظاهرين"، فيما تساءلت "متى ستنتهي إراقة الدماء؟".

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ووفد الكاظمي يغادر دون نتائج

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