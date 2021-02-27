أمريكا تتوقع ارتفاع مستوى الخطر على قواتها في العراق للأيام القادمة

2021/02/27 | 04:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الولايات المتحدة، قواتها في العراق من زيادة مستوى الخطر بعد الضربات الجوية الأخيرة في سوريا....

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