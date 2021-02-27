"تغييرات هامة في العلاقات".. بايدن يكشف فحوى مكالمته مع ملك السعودية

2021/02/27 | 04:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، عن أنه أبلغ الملك سلمان بن عبد العزيز، بأنه "سيحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان"، وأن الولايات المتحدة "ستعلن عن تغييرات مهمة في العلاقات بين البلدين"، وفقا لما نقلته رويترز

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