الكاظمي يعين محافظا جديدا لذي قار جنوبي العراق

2021/02/27 | 05:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، بيانا بشأن أحداث ذي قار، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة...

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